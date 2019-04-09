特朗普宣布向110億美元歐盟貨物徵收關稅

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美國總統特朗普（Donald Trump）周二（9日）在Twitter發文，宣布美國將對價值110億美元（約858億港元）的歐盟產品徵收關稅。

帖文寫道：「世界貿易組織（WTO）發現，歐盟給空中巴士（Airbus）的補貼對美國產生不利影響，美國現在將對價值110億美元的歐盟產品施加關稅！歐盟多年來一直在貿易中佔美國便宜。這種情況馬上就要停止！」

路透社報道，美國貿易代表署（USTR）周一（8日）建議對歐盟商品加徵關稅的清單，包括大型商用飛機、奶製品和酒類，作為回應歐盟對空中巴士補貼的報復措施。世貿預料2019年夏季將按美國要求作出裁決，屆時華府將公布最終關稅清單。

歐盟周二（9日）表示開始準備行動，以報復美國對波音公司（Boeing）的補貼。

空中巴士回應指，美國的行動沒有法律依據，警告此舉會加劇貿易緊張局勢，並指美國聲稱的110億美元賠償金額是誇大影響。

美國和歐盟過去近15年不斷互相批評，指摘對方分別向空中巴士和波音提供非法補貼，並就此向世貿提出申訴。

美國列關稅清單報復歐盟補貼　Airbus指行動無法律依據
美國建議關稅清單　報復歐盟補貼空中巴士
中國調整進口關稅　玩具、藥品、食品降至13%

（路透社）

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