【印度大選】選前民調：莫迪執政聯盟輕微領先

印度大選周四（11日）正式展開，分7階段進行。民調顯示，現任總理莫迪（Narendra Modi）的執政聯盟有輕微領先優勢。

路透社引述4個民調的平均數字報道，莫迪所屬印度人民黨（Bharatiya Janata Party）領導的執政聯盟預料在543個國會議席中取得273席，比執政所需的過半數多1席。執政聯盟上次選舉贏得超過330席。

報道指，民調機構CVoter預測最保守，估計莫迪的聯盟取得267席：另一機構Times Now-VMR估計莫迪取得279席，預測最為樂觀。大部分在過去4日公布民調結果的機構都指出，印度和巴基斯坦在喀什米爾（Kashmir）地區爆發衝突後，莫迪的支持度有所上升。

反對派印度國民大會黨（Indian National Congress）及其盟友預料平均取得141席，較現時席位多出1倍。反對黨批評莫迪的政黨藉喀什米爾衝突為政治工具，而沒有集中處理創造就業、農業和女性等問題。

印度全國有約13億人，約9億人為合資格選民。報道指，雖然印度的選前民調一般訪問數千人，但過往多次產生不準確的預測。

（路透社）