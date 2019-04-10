特朗普稱不重推針對移民惡策　惟暗研「舊酒新瓶」

美國總統特朗普周二（9日）表示，美國不會恢復拆散求庇美國人士與其子女的做法，但稱這政策確實有效制止人們將企圖入美視為一趟「迪士尼樂園之旅」。 這番話並不代表白宮會對移民放軟手腳。華府傳有意在阻止移民湧至方面另闢蹊徑。有高級官員周二向記者透露，政府計劃讓移民更難通過首階段審查、以獲得接受下一階段審查的資格。

特朗普周二表示美國不打算重推這政策。在政治及法律壓力之下，這項政策在2018年6月結束，然而特朗普指出，它確實有效遏止美墨邊界的非法移民潮。

他表示：「現在我將告訴你一些事，一旦你沒了它（骨肉分離政策）這就是何什麼你會看這麼多人前來。他們來美就像去野餐，因為這事就像『讓我們去迪士尼吧』。」

華府看來無意放棄用一些「非常手段」來應對非法移民潮。美國《紐約時報》引述一名高官指出，政府會有一個經修訂的「骨肉分離政策」，讓移民在「與家人分開」或是「全家一起無限期被拘」兩者之間做出選擇。不過他堅稱這建議尚未成熟到足夠讓白宮再度予以考慮，因美國現時沒有足夠的拘留設施。

美國全國廣播公司（NBC）引述多名高官透露，白宮正計劃讓求庇移民做更多來證明自己在重返祖國後有「可信的恐懼」（ credible fear），以及在當地部署邊防人員（border agent），讓他們跟移民面談。現時求庇人士只需接受美國公民及移民服務局（US Citizenship and Immigration Services）職員訪談，而且只需自稱在返回祖國後會面對被控告的風險，即可通過第一階段的審查。

（綜合報道）