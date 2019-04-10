泰國曼谷中央世界發生火警　最少2人喪生

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泰國曼谷市中心中央世界（CentralWorld）當地時間周三（10日）下午發生火警，消息指事件導致最少2死7傷。目前火警已經受控。

中央世界管理公司於Facebook交代事件，指火警發生於當地時間下午約5時40分，位於商場8樓的通風口起火。有目擊者表示，起火位置冒出大量濃煙和火舌，並傳出多響爆炸聲。另外見到兩人由高處跳下逃生，消防部門指有一人跌死，另一人則身受重傷。此外一名首先到場的警員亦吸入濃煙不適。

消防員花了大約三十分局灌救後，火勢在6時10分左右受到控制，目前未知起火原因。而中央世界及中央世界商業中心酒店（Centara Grand Hotel）需要暫時關閉，數以百計民眾暫時疏散。由於火警發生於放工繁忙時間，現場交通非常擠塞。

（綜合報道）

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