韓國法院裁定「墮胎罪」違憲　66年禁令將告終

韓國憲法法院周四（11日）裁決，當地目前的「墮胎罪」刑罰侵害女性的健康權利和自主權，違反憲法。判決意味日後女性在懷孕初期，可以自行決定是否接受墮胎手術。 「墮胎罪」近年在韓國出現不少爭議，並引發多次示威。這次判決出爐後，不少民眾在法院外慶祝，開心相擁。

韓國廢墮胎罪：2019年4月11日，支持墮胎合法化的民眾在法院外慶祝。（視覺中國）

根據韓國1953年的《刑法》，第269條規定女性若墮胎可被判處最高一年監禁及200萬韓圜罰款；第270條規定醫生若施行墮胎手術，也可以被判處最多兩年監禁。

當地規定婦女若不是有特殊情況，如遭強姦、胎兒有遺傳疾病等，否則墮胎便是犯法。

當地一名婦科醫生提出訴訟，主張《刑法》違憲。韓國法院如今認為，《刑法》有關規定嚴重侵犯孕婦的自主決定權，法官以7對2的票數，裁定「墮胎罪」違憲。

法院要求政府在2020年12月31日前修訂有關法律。若然在限期前未完成修改，「墮胎罪」的相關規定也會廢除。

韓國廢墮胎罪：韓國曾多次出現反墮胎罪的示威，圖為2018年7月民眾的一場示威。（視覺中國）

「墮胎罪」爭議不斷

「墮胎罪」在韓國社會一直存在爭議。不少人認為懷孕和生育應該屬於個人決定的事務，應容許女性有自我決定權，民眾並發起多次示威，要求廢除此罪。

另一方面，也有部分韓國人認為要尊重胎兒的生命權，主張維持此罪。

2012年，韓國法院已曾就「墮胎罪」作出裁決，最後出現4對4的比數，由於沒有大多數，「墮胎罪」繼續實施。

2017年，機構Realmeter的調查顯示，約52%受訪民眾希望廢除「墮胎罪」，約36%受訪民眾希望維持此罪。

韓國廢墮胎罪：2017年底，首爾有民眾上街以藝術表演形式，要求廢除墮胎罪。（視覺中國）

每年非法墮胎婦女數以萬計

國際特赦組織韓國分會總監李京垠（音譯）周三（10日）在《時代周刊》撰文指，即使政府禁止婦女墮胎，但當地培材大學（Pai Chai University）研究估算，每年有多達約50萬婦女非法墮胎，政府則估計是5萬。

文章指，墮胎刑事化反而把婦女推向更危險的處境，她們會冒險到不安全的地方墮胎，無法得到基本的醫療保健服務。

（韓聯社 / 亞洲日報）