日本企業表明不用華為　北京警告也沒用

《朝日新聞》周四（11日）報道，日本計劃2020年起開始提供5G商用服務，但當地四大通信企業決定，在建設5G通信基礎設備時不使用中國電訊商華為的產品。 分析認為，這是日企考慮到美國的態度後所做出的決定，而且即使日本政府未明確採取強制措施，日企仍自發地表示不會使用中國產品。

報道指，日本4家移動通信公司NTT Docomo、KDDI電信、軟銀集團和樂天移動（Rakuten Mobile）周三（10日）從日本總務省獲得5G服務所需的頻率分配。上述企業在申請獲得相關頻譜時，也提交了如何調配5G基站等設備的計劃書。

報道指，當局雖然無對外公布計劃書內容，但總務省相關人士表示，四大通信企業表明不採用中國產品的意向；這代表即使日本政府不採取強制措施，日企仍自發表示不會使用中國產品。

韓聯社分析認為，日本通信業界是考慮到美國抵制中國產品的立場，因此也持有相同立場。報道引述日本通信企業一名負責人指出，「我們是日本公司，如果要從中國民間公司和日本政府選一個，當然選擇日本政府」。

分析認為，該負責人言論暗示儘管中國政府已警告日本政府，禁止華為進入該國市場將付出沉重代價，日本仍在考慮不使用中國產品。