日本奧運大臣辭職前多次失言獲袒護　在野黨稱會追究安倍責任

日本奧運擔當大臣櫻田義孝周三（10日）發表議員「比重建更重要」的不當言論，同日因失言辭職，首相安倍晉三以前奧運擔當大臣鈴木俊一接替。 櫻田此前多次失言，作為內閣官員的資格遭到質疑，一直袒護他的安倍晉三亦受到輿論批評。

現年69歲的櫻田日前在東京出席自民黨議員高橋比奈子聚會時，發表「比起東日本大地震災區復興，高橋更重要」言論。櫻田隨後向安倍提出辭呈，表示言論傷害災民感情，成為安倍第二次上台執政以來第8名辭職的大臣。

這已並非櫻田首次失言，日本泳手池江璃花子在2月公布患上白血病時，櫻田曾回應「令人失望」，表示對日本少了一個金牌希望感到婉惜。櫻田在3月24日又曾就東日本大地震災區道路受損情況，發表與事實不符的言論，稱「萬幸運作良好」。

除了櫻田，其他安倍內閣成員也曾表現出輕視災區的態度，例如2017年4月，時任復興大臣今村雅弘因表示「幸好311地震在東北而非東京發生」而引咎辭職。

安倍晉三在首相官邸接受媒體採訪時表示「任命（櫻田）的我負有責任，為此向災區的諸位國民深表歉意」。不過他此前一直拒絕在野黨提出罷免櫻田的要求，被批評對自己人太過縱容。在野黨就今次事件譴責政府態度傲慢，並指會追究安倍之前堅拒撤換櫻田的責任；統一地方選舉下半場和夏季參院選舉的形勢或會因而有所改變。

（綜合報道）