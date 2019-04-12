文在寅訪美前夕　蓬佩奧：有意在對朝制裁「留些餘地」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在韓國總統文在寅訪美前，於周三（10日）出席參議院外交委員會的2020財年預算聽證會。他表態說美國或會在「保持制裁」的前提下稍作調整。他在會上有提及「簽證」，雖然未有進一步說明，但被外界解讀為美國或將放寬對朝鮮出國打工人士簽證的制裁，以及解除對朝鮮人外出旅遊的限制。

蓬佩奧周三重申美國將繼續保持核心對朝制裁，但他同時表示「有意留出一些餘地」。暗示隨着朝鮮無核化的發展，美國可在對朝制裁上表現出一定的彈性。

蓬佩奧回應共和黨議員加德納（Cory Gardner）在聽證會上的質詢：「在朝鮮按照承諾實現完全、可驗證且不可逆轉的無核化（complete, verifiable and irreversible dismantlement，CVID）之前，美國不應解除任何針對朝鮮的制裁，對這一觀點，你是否同意？」蓬佩奧回答稱：「我希望在這個問題上留一些餘地（a little space）」。

他表示：「有時候，在我們朝着目標出現較大進展的時候，針對一些特殊條款這樣去做（放寬制裁）有助達成（目標）」，他表示，「有時候，這種條款可以是簽證」，「我希望能夠在這裏留一些空間。」

他其未具體提到可放寬的部分。不過，有人猜測他提及「簽證」一詞，可能有意放寬美國人赴朝旅行的禁令。也有分析認為，他的表態可能意味着華府有意放寬對朝鮮在外國工作人士的簽證限制，解除對朝鮮人外出旅遊的限。

（韓民族日報／東亞日報）