韓國禁止進口日本福島水產　世貿改判無違規

日本福島核災後，韓國禁止福島等8縣水產進口，引來日本不滿，就此向世界貿易組織（WTO）提出申訴，2018年2月時，韓國獲判敗訴，之後提出上訴。 周四（11日）最新審議結果出爐，結果逆轉，改判韓國勝訴。韓國政府對世貿裁決表示歡迎，並將繼續禁止福島水產進口。

日本放送協會（NHK）報道，受到東京電力公司福島第一核電廠發生核災的影響，韓國政府擔心水產受到輻射污水影響，2013年起禁止進口日本福島等8縣的水產。日本政府2015年向世貿提出申訴，認為韓國管制日本水產的作法不當。

2018年2月，世貿判日本勝訴，韓國不服提出上訴。世貿周四公布最終判決，撤回一審決定，改判韓國勝訴。

日本外務大臣河野太郎表示，日本的主張不被接受感到很遺憾，將分析世貿報告內容，考慮今後的因應之道。日本的立場不變，就是希望韓國全面撤銷對日本水產的管制，將與韓國進一步協商。

日本水產廳表示，韓國禁止進口日本福島等8縣水產的一年後，日本銷往韓國的水產出口額減少逾20%。

韓聯社指出，韓國政府發表的聲明說，今後所有產自日本的進口食品中，若有查出非常微量輻射的成分，韓方也將向日本要求提供其他核物質的檢測證明。韓國政府亦指，經過此次裁定，將繼續禁止福島附近8個縣出產的28種水產進口。

（路透社／中央社）