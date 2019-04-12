印度捷特航空財困　一度取消所有國際航班

陷入財困的印度最大私營航空公司捷特航空（Jet Airways）公布周四（11日）晚上至周五（12日）早上所有國際航班取消。受事件影響的包括歐洲和亞洲的航班，倫敦、巴黎及阿姆斯特丹的航班都停飛。有乘客因此被迫滯留機場。 印度總理辦公室已就此召開緊急會議。

印度捷特航空負債高達10億美元（約78億港元），正在嘗試尋找投資者，購入其75%的股份。英國廣播公司（BBC）報道，招標的死線已延至周五。

捷特航空周四有10部飛機因公司未繳租金而停飛。《今日印度》周刊報道，該公司正在運作中的飛機有14架。印度要求航空公司至少有20架飛機才能營運國際航班。

公司發言人周五表示，航班已復飛，但至少一個主要目的地的班機不在更表上。公司位於英國的辦公室發聲明，稱周五來往倫敦及印度的航班取消。」

捷特航空的財務問題亦影響公司支薪。捷特航空內陸機師工會計劃在下周一（4月15日）穿整齊制服到公司位於孟買的總部請願，原因是他們已被拖欠3個月的薪金。

航空公司的情況已引起政府部門注意。印度航空部長普拉布（Suresh Prabhu）在Twitter上表示指示印度民航局局長Pradeep Singh Kharola檢視有關捷特航空的問題，已要求他採取必要措施，減少乘客不便，以及確保他們安全。

（綜合報道）