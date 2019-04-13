金正恩對第三次「特金會」持開放態度　稱年底是「死線」

朝中社周六（13日）報道，朝鮮領袖金正恩周四（11日）在第14屆最高人民會議第一次會議發表講話，對舉行第三次「特金會」持開放態度，惟稱2019年底是華府就達成協議交出雙方都可接受的條款的死線。 金正恩在演說中表示：「我們當然重視通過對話與談判來解決問題。但是單方面推動其要求的美國式對話不適合我們，而我們對此沒興趣。」

朝中社的報道指出，他將2月越南河內特金會最終無果的責任，歸咎於他形容的美國單方面要求。他也對於華盛頓是否真的願意改善美朝關係表示懷疑，但他說他與特朗普的私下關係仍然良好，他們可隨時通信。

他說：「如美國以正確的方式接觸我們，以及在我們雙方都接受的條件下舉行第三次朝美領袖峰會，那麼我們願意再試多一次。我們將耐心地等到年底，等美國做出勇敢的決定。但是像上次這樣好的機會顯然難再出現。」

特朗普周四曾表示，美國要維持對朝鮮的經濟制裁，以向平壤施壓，惟不排除與金正恩進行第三次峰會，或採取行動以紓緩當地食物及其他物資短缺的問題。

美朝領袖2019年2月舉行第二次峰會，惟在特朗普和金正恩在未發表聯合宣言的情況下提前結束，雙方未有達成任何協議。

（聯合早報／美聯社）