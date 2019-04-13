蘇丹防長烏夫接管國家僅1天　辭任過渡執政軍事委員會主席

蘇丹總統巴希爾（Omar al-Bashir）周四（11日）在政變中被迫下台後，該國防長烏夫（Awad ibn Ouf）接管國家，但他在1天後宣布辭任過渡軍事委員會主席。其職位由軍方將領布爾漢（Abdel-Fattah Burhan）接任。 烏夫表示：「我有信心布爾漢會帶領國家這艘船來到安全的彼岸。」他表示自己是為維護軍隊的團結而辭任。數千示威者上街，對烏夫下台表示歡迎，認為他離任是示威者的勝利。

軍方周四（11日） 推翻巴希爾後便成立過渡執政的軍事委員會，烏夫擔任主席。這個安排引起大批民眾不滿，並在不理宵禁令的情況下上街抗議。烏夫被指涉及達爾富爾的大屠殺，此外亦與巴希爾關係密切。有意見認為他上台只是延續巴希爾政權。人們要求成立文人政府。

軍方稱無意長時間掌權，強調國內倘無動亂，可於2年或更短

民眾不只關注軍方何時移交政權，也在注視軍方會如何處理巴希爾。軍方高級將領阿貝丁（Omar Zein Abedeen）周五表示，無意將他引渡至位於荷蘭的國際刑事法院（International Criminal Court）受審，因為這麼做會讓國家留下污點。他說該國法庭會追究巴希爾的責任，但沒說明對他控以什麼罪名。巴希爾被捕後，軍方指他和他領導的政府貪污、行政失當及缺乏正義。

（綜合報道）