英民意調查：倘現在舉行大選　郝爾彬當選首相

英國脫歐進程經過一周的混亂，最終在上周四（11日）以歐盟同意將脫歐期限延至10月31日作結。正如首相文翠珊（Theresa May）所說，很多人對押後脫歐感到沮喪。這個情況勢將影響保守黨在下一次選舉表現。根據一個4月進行的民意調查結果，顯示英國如現在舉行大選，工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）會成為英國首相。

英國《星期日電訊報》委託政治預測網站Electoral Calculus進行民意調查，4月2日至11日期間訪問8,561人。結果顯示郝爾彬率領的工黨將取代保守黨在下議院的地位。下議院合計650席，保守黨將失去59席，僅得259席，而工黨將有296席。在這個情況下，工黨仍無法單獨執政，但可與蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）結盟。

該報引述英國民意調查委員會（British Polling Council）主席柯蒂斯（Sir John Curtice）的說話，指保守黨選情前景黯淡，因文翠珊在現實脫歐一事上一再失敗，外界愈來愈感到沮喪。保守黨的選民對於英歐「分手不成」的長篇故事已感到厭倦。柯蒂斯說他們可能會被英國獨立黨（UKIP），或該黨前黨魁法拉奇（Nigel Farage）創立的Brexit Party（暫譯：英國脫歐黨）拉攏。

（星期日電訊報／今日俄羅斯）