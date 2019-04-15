【一分鐘看世界】中美談判見終點？Brexhaustion、全球最大雙體機

早晨，今天是4月15日，星期一。
天氣稍涼的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
中美談判見終點？
美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）上周六（13日）表示，中美貿易談判已接近最後階段。他形容雙方未來簽署的協議，有望能「前所未有地」打開中國市場的門戶，並透露現時磋商的協議文本共有7章，內容非常詳細。他又表示，如果美國不履行與中國可能達成的貿易協議中的承諾，將會面臨「惡果」。彭博社報道指，這標誌着雙方愈來愈接近達成協議……（按此閱讀更多）
中美談判：美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）上周六（13日）表示，中美貿易談判已接近最後階段。（路透社）
Brexhaustion
英國2016年公投脫離歐盟，但脫歐鬧劇至今仍未終止，英國至今不清楚將以何種形式脫歐：軟脫歐，無協定的「無協定脫歐」？對英國而言，脫歐這個「潘多拉之盒」一旦打開，就註定是關不上的。縱然最終在那一線幾率下「取消脫歐」，那英國國內近半支持脫歐的人，亦會立刻反對。脫歐這個議題是不會終結的。脫歐除了讓政客焦頭爛額之外，也對普通的英國人帶來莫大困擾。他們近3年來受到脫歐新聞的長期轟炸，不少英國人為此「力竭筋疲」，坊間甚至出現了「脫歐衰竭」（Brexhaustion）和「脫歐壓力」（Strexit）等詞語形容這個狀況……（按此閱讀更多）
不少英國人近3年來受脫歐新聞的長期轟炸，為此「力竭筋疲」，坊間甚至出現了「脫歐衰竭」（Brexhaustion）和「脫歐壓力」（Strexit）等詞語形容這個狀況。（路透社）
全球最大雙體機
全球最巨型飛機「ROC」在周六（13日）於美國加州首次試飛成功，這架擁有過百米長的雙體飛機，有如巨鵬展翅在空中停留了兩小時後安返回試飛基地，實現微軟前共同創辦人保羅艾倫（Paul Allen）的生前夢想……（按此閱讀更多）
二百少女綁架案五周年
2014年4月14日，伊斯蘭極端組織博科聖地（Boko Haram）綁架二百多名女學生，至今逾百人仍下落不明。周日（14日）是事件發生五週年，多少人成功逃出……（按此閱讀更多）
最危險機場釀意外
尼泊爾鄰近珠穆朗瑪峰的盧卡拉機場（Lukla airport）堪稱是全球最危險機場，跑道狹窄而且兩端是更是山壁及懸崖山壁及懸崖，機師一個錯誤都足以險生意外。當地一架小型飛機周日（14日）準備起飛時，撞到一架停在地面的直升機。小型飛機意外後損毀嚴重，最少三死四傷……（按此閱讀更多）
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