華為聘奧巴馬政府前官員　特朗普：不能接受

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美國總統特朗普（Donald Trump）周一（15日）在Twiiter發文，指中國電訊商華為聘請前總統奧巴馬（Barack Obama）的網絡安全官員擔任說客，批評這是不好或不能接受。

霍士新聞（Fox News）報道，受聘員工名為賈殷（Samir Jain），曾任職白宮國家安全委員會的高級主管，負責網絡安全政策，及擔任司法部副部長助理。

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報道指，賈殷3月27日向國會表示，將為華為負責游說工作，主要處理外國投資、政府採購和國防授權法案下的安全相關問題。

美國和澳洲等國指摘華為從事技術間諜活動，利用世界各國使用華為設備竊取機密。中國國務院總理李克強上周二（9日）與歐盟召開峰會，他否認中國政府支持工業間諜活動，指從未要求中國企業侵犯知識產權或竊取商業機密。

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