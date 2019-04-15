芬蘭左翼社民黨掌舵人有料任總理　人稱「勞工界歹徒」

芬蘭大選當地時間周日（14日）結束，並將迎來近20年來的首位左翼總理。社會民主黨黨魁林內（Antti Rinne）從政以前曾多次領導工會，有着強硬而兇悍的談判技巧，被稱為「勞工界歹徒」（labor market gangster）。

現今56歲的林內一頭銀髮且面情嚴肅，宣布他領導的中間偏左社會民主黨（Social Democrats）勝出大選。該黨在國會中獲得40席，以些微差距勝過右翼民粹的芬蘭人黨（Finns Party）。

芬蘭廣播公司（Yleisradio Oy）報道，律師出身的林內1980年代在赫爾辛基讀書，較一般學生花少近半的時間便完成學位。

林內從政前，他擔任過多個工會的領導，例如曾任親白領的芬蘭專業和管理人員工會（Ammattiliitto Pro）主席，期間以倔強和富侵略性的談判技巧而「闖出名堂」。由於他隨時以罷工作為威脅，故被對手形容為「勞工市場的流氓」。

芬蘭大選：社會民主黨黨魁林內宣布勝選，並發表勝利演說。（路透社）

2014年，林內曾出任芬蘭財政部長，他同時在一場激烈的黨魁爭奪戰中，擊敗時任社民黨主席烏爾皮萊寧（Jutta Urpilainen）。不過社民黨在2015年選舉中失利，僅得第4大黨之位。在他領導下，社民黨持續阻擋政府任何的緊縮政策，也抨擊屬中間黨（Centre Party）的現任總理西比萊（Juha Sipilä）的刪減開支政策。

林內勝選之路並不簡單，尤其是他於選前2個月突然因生病和嚴重心臟問題而休養一個月。重返選舉活動後，他對身體健康問題一概不回應。另外由於沒政黨能獲得足夠票數單獨執政，籌組聯合政府將成為林內的一大考驗。

（中央社）