日本財政收入長期赤字　經合組織：消費稅要增至26%才夠用

經濟合作與發展組織（OECD）周一（15日）發表2019年《對日經濟審查報告》，提議日本政府進行經濟政策調整。日本致力刺激經濟達到通脹目標，但擬於人口老化需增加消費稅應對開支。報告書稱，日本需要把稅率提升至20%至26%，才有可能達到盈餘目標。

報告書稱若日本僅依賴增加消費稅，彌補「基礎財政收支」出現的長期赤字，那需要把稅率提升至20%至26%才有可能達到盈餘目標。

日本財源不足主因是社會保障支出增加。日本總務省上周五（12日）公布最新年度人口推算，2018年日本人口降至1.26億人，8年連續減少。其中年齡介乎15至64歲的勞動人口佔59.7%，創歷年新低，勞動人口減少與人口急劇老化有直接關係。

人口老化社會保障消費愈增

人口老化亦意味社會保障消費增加，而這將會成為日本未來沉重的負擔。圍繞勞動力人口減少的問題，OECD的報告建議取消企業60歲退休制度，認為目前主流的長者再就業度僅限於不定期且責任較輕的工作，拉低了他們的工資。

至於日本政府改革外國人在留資格，吸引外勞前往日本工作，報告則給予肯定評價。

日本致力發展經展擺脫通縮，央行維持2%的通脹目標，但過去從未成功達標。同時有跡象顯示央行通過購買ETF（交易所買賣基金）進行的量化寬鬆政策干擾股市，可能導致一些股票的高估，會造成負面影響。

（路透社／共同社）