特朗普為連任鋪路　要中國部分徵稅項目　轉至非農業產品

中美貿易談判繼續向終點邁進之際，傳美國對中國提出新的要求，中國予以考慮。彭博社周一（15日）引述知情人士報道，中國在考慮應美國要求，將部分對主要農產品徵收的關稅，轉移至其他產品。這樣特朗普能在他尋求2020年競選連任之際向國內推銷說，中美達成任何的協議都是美國農民的勝利。

消息人士指美國之所以做出這要求，是因為即使華府與中國達成協議，都無意撤銷其對500億美元中國出口產品的徵稅。彭博社引述這位不願具名的消息人士稱，此舉將牽涉到中國自2018年7月起對美國徵收的懲罰性關稅項目。

中國2018年7月對美國徵收的懲罰性關稅，項目涵蓋美國出產的大豆、玉米、小麥、棉花、大米、牛肉、豬肉及家禽。

彭博社引述另一名消息人士稱，為讓事情較易符合美國的要求，以及作為最終協議的一部分，中國或會考慮每年在關稅戰開打前的水平之上、額外買入300億美元的美國產品。

消息人士未有說明，美國什麼產品將會在進口中國時面臨更高課稅。美國對中國出口最多的其他產品，包括飛機引擎及零件、半導體、載客汽車及化學物品。

彭博社就這報道尋求有關方面回應，惟美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）的發言人未有就該社要求評論即時回應。中國商務部尚未對彭博社以傳真提出的問題做回應。

（彭博社）