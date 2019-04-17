韓漢用刀捅人5死13傷　觸動火警鐘匿梯間　趁鄰居逃生施襲

韓國慶尚南道晉州市在周三（17日）凌晨發生隨機殺人案件，一名42歲男子先在家中縱火導致警鐘大作，接着在鄰居們倉皇逃生之際，拿刀捅他們。事件中5人不幸身亡，另有13人傷，年紀最小的死者僅12歲。警方迄今尚未確認疑兇作案真正動機為何。 公寓大樓火警在早上4點50分左右救熄。

事件發生周三清晨4時29分左右，一名男子在自己家中放火並大叫「火燭」，待其他鄰局聽到火警鐘響並逃生後，他假裝跟其他人逃出，躲在樓梯附近，接着拿出刀子刺向從單位中跑出來的人。案中5人死亡，包括一名12歲女童，另有13人受傷，當中3人重傷。警方指因有人重傷，死亡人數可能增加。

有人向警方報案，指有人在住宅單位外用刀隨機刺人，警員接報到場後一度與疑犯發生對峙，在早上4時50分拘捕他。

醫院方面指出，案中10人是被刺傷，8人被濃煙嗆傷。

疑犯供稱自己因被拖欠工資心生不滿，於是用才刺人。惟警方將調查其真正動機。接報到場的警員指出，疑兇並無喝醉或是受藥物影響以致神智不清的跡象。他們之後會調查其精神和健康狀況。

韓國晉州發生隨機持刀襲擊事件。圖為警方接報到場調查，現場地上遺下血跡。（韓聯社截圖）

（韓國時報／韓國先驅報）