【巴黎聖母院大火】特朗普建議用飛機投水彈　消防專家斥荒謬可笑

法國著名景點巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）當地時間周一（15日）下午發生大火，美國總統特朗普（Donald Trump）迅速在Twitter發文表示心痛，又建議法國政府用消防飛機投擲水彈救火。不過不少消防專家批評他的提議是無知。

特朗普當時在Twitter表示心痛：「看到巴黎聖母院起火，實在太可怕。或者可以用消防飛機救火，一定要快！」

消防隊長貝尼耶（Michael Bernier）代表法國民防局回應指，特朗普的建議簡直「滑稽」，因為從高空向聖母院投擲水彈的話，等同有3噸石屎以時速250公里跌落這座歷史建築，「會像打保齡球一樣，把兩個鐘樓擊倒」。

貝尼耶直指：「這個做法在技術層面來說是做不到、不可行，而且完全沒用的」，還會連帶損毀附近的建築物，以及威脅消防員和該區所有人的安全。

英國消防工程師學會（Institution of Fire Engineers）成員基利伊（Martin Kealy）認為，特朗普提出建議只是為了引人注意，「從空中傾倒大量的水可能是對付大規模山火的有效方法，但如果是市中心建築物的話，不大可能有用。」

聖母院起火後，法國政府派出400名消防員灌救，其中至少一名重傷。

（衛報）