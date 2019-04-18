朝鮮宣稱試射武器　美國未偵測到任何測試

朝鮮官媒朝中社周四（18日）報道，領袖金正恩周三（17日）監察新型戰術導向武器試射。 美國官員透露，華府未有偵測到朝鮮有進行任何測試。韓國有分析員認為，朝鮮今次試射的並非彈道導彈，而是新研發的巡航導彈。

一名熟悉監測行動的美國官員透露，美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）和北美防空司令部（NORAD）均未有偵測到任何測試，意味朝鮮進行的測試未涉及發射至高空的武器，即已排除試射彈道導彈的可能，但不排除朝鮮在低空進行試射。

白宮表示，留意到有關報道，但拒絕評論。五角大樓則指，暫時無相關資料提供。

韓國首爾的遠東研究所（Institute for Far Eastern Studies）分析員金東燁（Kim Dong-yub，音譯）指，朝鮮試射的武器很有可能是新研發的巡航導彈。他又指，暫時未清楚朝鮮今次試射的武器是否與金正恩在2018年11月監督「新型尖端戰略武器」測試中的武器相同。

朝中社報道，金正恩指導國防科學院進行的「新型戰術導向武器試射」，並聽取科學院對武器系統結構和運用的解說。報道稱，該款武器擁有「特別的導向飛行模式」並搭載「威力強力的彈頭」，但就沒有詳述究竟是何種武器。

（美聯社）