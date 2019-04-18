《普立茲獎》港產攝記體會人性堅毅　「槍手殺了11人不等如贏了」

「在職業生涯的夕陽餘暉中，還贏得一個普立茲突發新聞獎，除了感恩，還是感恩。」美國新聞界最高榮譽《普立茲獎》（Pulitzer Prize）日前公布得獎名單，《匹茲堡郵報》（Pittsburgh Post-Gazette）團隊去年10月「生命之樹」（Tree of Life）猶太教堂槍擊案的報道獲得突發新聞獎，來自香港的資深攝影記者方秋湖是團隊的一份子，他坦言開心，但同時強調獎項是整個團隊合作的成果。

1994年，方秋湖到美國俄亥俄大學深造，2年後獲視覺傳播碩士，後留美發展，並加入《匹茲堡郵報》至今23年。（受訪者提供圖片）

放假主動致電報館候命

案發時，46歲的白人男子鮑爾斯（Robert Bowers）走進教堂建築物內，手持突擊步槍及3支手槍掃射，並高喊「所有猶太人都要死」；事件導致至少11人死亡，包括4名警員在內的6人受傷。當日方秋湖雖然放假，但仍主動致電回報館，「老總叫我standby，根據同事所講，報案中心首先是接到狗吠聲太嘈的投訴，後來才知在猶太人聚居的松鼠山有槍手出沒，各單位隨即總動員」，他在現場不停按動相機快門，透過IG、Twitter等社交媒體讓世界看到真相。

《匹茲堡郵報》的報道沒有隨槍聲終止而停下，後續追訪持續了近3個星期，期間方秋湖深深體會到人性堅毅的一面，「接觸到的猶太人都表示沒有被嚇怕，相反事件令到他們更加團結及堅強，不輕易被惡勢力打敗，槍手殺了11人並不等如贏了，邪永不能勝正！」

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總編：寧用獎項換回11條人命

在方秋湖眼中，新聞行業也是社區服務的一種，槍擊案發生後他們努力去幫助社區平復，從人性出發，盡忠報道，根本沒有去想會否得獎；他透露「在獲悉得獎後，老總甚至說寧願用獎項換回11條無辜的生命，寧願事件從沒有發生過。」不過，慶祝還是有的，就是到報館樓下的小酒吧「飲番兩杯」，然後老總就叫眾人返回工作崗位，相當低調。

至於個人得著，方秋湖說：「令到自己更加成長，成為更成熟體貼的人。」

現年52歲的方秋湖與妻子育有2名兒子，1990年畢業於台灣政治大學新聞系，在大學時期已非常喜歡攝影，那時台灣的學生運動風起雲湧，方秋湖看到電視報道會馬上駕電單車「衝去」現場拍照，足見其對新聞的熱誠。1994年，他到美國俄亥俄大學深造，2年後獲視覺傳播碩士，適逢香港當時正值回歸，他聽從爸爸的建議留美發展，並加入《匹茲堡郵報》至今23年。