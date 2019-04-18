安倍晉三出訪歐洲　料呼籲各國加強合作應對中國

日本首相安倍晉三4月底出訪歐洲多國，有消息指他會利用這次訪問與歐洲各國領袖商討多個與中國有關的重要議題，包括「一帶一路」政策、建設5G網絡等，並會就中國影響力擴大的議題，呼籲各國領導人加強合作。

《共同社》周三（17日）報道，安倍晉三的歐洲之行下周一（22日）展開，行程包括法國、意大利、斯洛文尼亞和比利時，之後會轉到美國及加拿大，就6月於大阪舉行的二十國集團（G20）峰會的合作、自由貿易等議題交換意見。

報道引述日本政府消息人士指，安倍晉三會提出在第三國開發和援助方面推進完善「高質量基礎設施」的方針。另外就「一帶一路」的合作，他希望就滿足「對象國家的財政健全性、項目的開放性、透明性和經濟性」四大條件尋求歐洲各國共識。

報道又指，在5G技術爭議問題上，由於主要設備供應商華為被指與中國情報機構有關連，安倍晉三會在訪歐行程中強調5G技術相關安全對策的重要。西方國家多次質疑華為的產品被北京政府用於間諜活動，但迄今未有拿出實質證據，華為則一直否認指控。

報道稱，對於中國被指侵犯知識產權及補貼國有企業的問題，安倍晉三也有意與各國商議措施，要求北京方面採取具體補救政策。

（共同社）