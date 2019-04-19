王毅：一帶一路高峰論壇4月25至27日北京舉行

中國外交部長王毅周五（19日）宣布第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇4月25日至27日在北京舉行。37個國家元首或政府首長將出席；此外，美國也將派代表參加，包括美國外交官、州長及商界代表。

中國外交部上午就「一帶一路」論壇舉行媒體吹風會，王毅除做出上述宣布外，還指國家主席習近平將出席論壇，並在開幕禮發表演講。

王毅表示，第2屆「一帶一路」論壇是中國2019年最重要的主場外交。因此，除了有37個國家元首或政府首長出席論壇外，中國方面也將有40名黨政領導官員出席論壇。

根據王毅說法及中國外交部資料，由國家元首或政府首長出席「一帶一路」論壇的國家，將包括意大利、俄羅斯、瑞士、葡萄牙、新加坡、馬來西亞、泰國、越南等國，他們並將參加論壇中由習近平主持的「圓桌會議」。

王毅說，在「圓桌會議」過後，與會國家將共同發表聯合公報，代表中國及與會國家的政治共識。同時，論壇期間還將簽署一系列的政府間合作協議，以及企業和金融機構的融資案。此外，論壇還將發表涉及「一帶一路」進展的報告。

國家發展改革委新聞發言人袁達周四（18日）說，截至目前，中國已與125個國家和29個國際組織簽署173份「一帶一路」合作文件。

（新華社／中央社）