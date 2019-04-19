美智庫肯定特朗普對華外交政策：喚醒夢遊中的美國

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）周一（15日）發表題為《特朗普外交政策比看起來好》（Trump's Foreign Policies Are Better Than They Seem）的特別報告，肯定特朗普總統對華政策。報告認為他的整體外交政策比反對者所批評的要好。

報告認為特朗普的對華政策扭轉過去20年、3屆美國政府——從克林頓（Bill Clinton）、小布殊（George W. Bush）到奧巴馬（Barack Obama）政府對北京戰略意圖的誤讀。

報告稱，「鑒於中國實力的崛起對世界秩序以及美國及其盟友不斷累積的危險戰略後果」，這種誤讀是「自第二次世界大戰以來，對美國外交政策損害最大的三大錯誤之一」。

其餘兩個錯誤分別是1965年在越南的軍事升級和2003年入侵伊拉克。報告稱「這一長期失敗的對華政策有可能成為過去70年來美國（外交）政策的最大瑕疵。」

報告說，特朗普政府喚醒政府注意到，該國面臨中國對美國國家利益和民主價值愈來愈大威脅。「在北京果斷地將大部分亞洲國家納入其軌道並遠離美國的時候，如果沒有特朗普政府對中國實力日益增長的危險進行持續的政治推動，美國可能還在繼續夢遊。」。

報告作者為外交關係協會美國外交政策資深研究員布萊克威爾（Robert Blackwill）。他也是約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）國際研究院亨利基辛格全球事務中心（Henry A. Kissinger Center for Global Affairs）的高級研究員。布萊克威爾給予特朗普對華政策的評分為B+，即介乎優（A）與良（B）之間。

（美國之音／多維新聞）