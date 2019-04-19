歐盟調查：疑歐派或於歐洲議會選舉取得更多席位

歐洲議會選舉於5月23至26日舉行，英國假如屆時仍未脫歐，將需要參與選舉。歐盟周四（18日）公布調查，指親歐盟的中間派陣營會贏得過半數議席，但同時指出疑歐派勢力會增加。

歐盟公布截至4月15日於各成員國的民意調查報告，提到英國很大機會參加選舉，疑歐派議席會由目前佔10%，增至14.3%。該派別在3月進行的同類調查中，估計可以在751個議席中，取得13%席位，但當時的調查並沒有包括英國選民的意見。

報告又指，歐洲議會最大政黨將繼續是中間偏右的歐洲人民黨（European People's Party，EPP），估計取得180個席位，佔整體24%，但表現則比目前的29%少一截。中間偏左的社會黨、民主黨將緊隨其後，取得149個席位。而自由黨預計以76個席位排行第三。

歐洲議會選舉於5月底舉行，英國除非屆時通過脫歐協議，否則仍要參加選舉。（路透社）

受到英國可能參選的影響，立場極右的民族和自由歐洲（ENF）陣營，可能會由現時的少於5%議席，增至8.3%。另一疑歐陣營自由和直接民主歐洲（EFDD）則會取得6%席位。後者陣營包括英國獨立黨（UKIP），不過由該黨前成員法拉奇（Nigel Farage）自立門戶的英國脫歐黨（Brexit Party）則不在今次調查內。

（綜合報道）