俄羅斯開發北海航道　駐華大使：尋求與中國合作

俄羅斯計劃建設新港口和其他基建設施，增加北極貨運量，開發北海航道（Northern Sea Route）。俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）指，有意與中國合作開發航道。

傑尼索夫指，與中國在北極的合作會是「遠程和長期」，可能包括在導航設施以及航運和飛機監控方面的投資。他還表示，向中國供應俄羅斯天然氣的談判已經進入後期階段。他說，雙方正在加快談判步伐，對即將達成協議感到樂觀。任何有關該協議的達成都可能進一步加強中俄在能源方面的合作。

據指，與此同時，控制北極約50%海岸線的莫斯科一直加緊開發北極地區，該地區因而也可能成為中國天然氣供應的另一個主要來源。

俄羅斯總統普京出席國際北極論壇（International Arctic Forum）時指，俄羅斯不是北極地區最大的經濟體，並指在平均購買力和經濟規模方面，中國已經超過美國。他表示，俄羅斯計劃擴大其北極港口，並歡迎外國投資。

普京說：「北海航道在距離上效率高，但弱點在於缺少導航操作設施。我們需要給所有的海岸線配備特殊的設備。我們需要破冰船。俄羅斯擁有相當多的破冰船，而且近年來有一個新的建造破冰船計劃。」

（多維新聞）