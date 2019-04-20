秘魯前總統加西亞出殯　遺書稱為免政敵羞辱尋短

涉貪拒捕並吞槍自殺身亡的秘魯前總統加西亞（Alan Garcia）周五（19日）舉殯，他的其中一位女兒在葬禮上讀出聲稱是其父的遺書。加西亞強調自己是清白，自殺是為免被政敵羞辱。路透社報道稱未能獨立確認遺書是否出自加西亞之手，或是在何時書寫。 加西亞所屬政黨秘魯人民黨（Apra party）周五於首都利馬的總部為他設靈，其靈柩之後送往火化。有大批民眾上街送別。

秘魯檢方已收集到足夠證據，讓加西亞被捕候審。他們準備對他提出多項控罪。警方消息周三（17日）表示，當局準備拘捕加西亞時，對方企圖吞槍自盡。他送院搶救後情況危殆，其後不治身亡。

加西亞在遺書中指出：「我不會被羞辱的。我已看過其他囚犯戴著手銬遊街示眾，生活在悲慘中，但艾倫・加西亞毋須承受如此不公義對待。為此原因，我決定這麼做，將尊嚴留給孩子；對我的朋友，我留下驕傲；對我的敵人，我的遺體標誌着我對他們的蔑視。」加西亞直至死前都自稱無辜，又指檢方調查有政治動機。

終年69歲的加西亞是秘魯人民黨（Apra party）主席，於1985至1990年、2006至2011年間兩度擔任總統，但他捲入拉丁美洲最大的貪污醜聞，他被指收受巴西建築巨頭Odebrecht賄賂，以批准其在該國首都利馬建造地鐵1號線，因此秘魯當局對此展開調查。加西亞一直否認指控。

（綜合報道）