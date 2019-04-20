埃及修憲公投　決定塞西能否執政至2030年

埃及展開周六（20日）起舉行為期3天的修憲公投，以決定總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）能否執政至2030年。 投票由周六上午9時起，至下周一（22日）結束。 塞西的支持者表示，有需要給總統多一點時間完成重大發展項目以及經濟改革；持批評意見的人不滿修憲讓總統擁有更大權力，稱此舉會令國家重返獨裁的舊路。

修憲內容包括建議總統任期由現行4年延長至6年，還競逐連任一次。倘若公投通過，他的任期將由原本在2022年屆滿，延至2030年。

塞西2013年領導軍方發動政變，推翻前任民選總統穆爾西（Mohamed Mursi）的政府，2014年首度當選總統。他2018年3月贏得連任，當時在幾乎沒有對手的情況下，得票率超過97%。

外界多認為是次公投會通過，但觀察家指出，投票率將被視為對塞西支持度的公投。塞西上場後，國際人權團體常批評埃及政府打壓政治對手和異己，又指埃及當局監禁數以千計的穆爾西支持者和自由派人士。此外該國自2016年起實施緊縮政策，國內經濟拖沓。

埃及國會周三（17日）以531票贊成、22票反對的比數通過憲法修正案，容許現任總統塞西連任至2030年。修正案還須通過當地公投，之後才會生效。

（綜合報道）