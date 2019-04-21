【斯里蘭卡連環爆炸】目擊者：爆炸一刻附近建築搖晃

斯里蘭卡周日（21日）多處發生爆炸事件，涉及三間教堂及三間酒店傳出爆炸，導致最少138人死亡，逾400人傷。目擊者表示，爆炸發生時附近建築物都在搖晃。

美聯社引述事發時在現場附近的男子阿吉遜（Alex Agileso）表示，爆炸一刻附近不少建築物在搖晃，並有大量傷者由救護車送往醫院。

斯里蘭卡經濟改革部長席爾瓦（Harsha de Silva）在Twitter發文，表示去過受襲地點之一的聖安多尼堂（St Anthony's Shrine）和一間酒店，形容場面恐怖，到處都有很多遺骸殘肢。他補充指現場有很多傷者，當中包括外國人。

從現場照片可見，教堂損毀嚴重，遍地頹垣敗瓦。不少民眾十分驚慌，也有不少血流披面的傷者躺在地上等候救援，情況相當混亂。

斯里蘭卡連環爆炸：斯里蘭卡復活節當日（21日）發生6宗連環爆炸事件，三間酒店及三間教堂傳出爆炸。其中一間發生爆炸的教堂、位於尼甘布的聖塞巴斯蒂安教堂（St.Sebastian's Church）於Facebook公開爆炸後損毀情況。（Facebook/sebastianchurch150）

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（綜合報道）