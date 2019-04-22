斯里蘭卡連環襲擊　中資企業有何影響

斯里蘭卡當地時間周日（21日）發生8次炸彈爆炸，傷亡慘重。多家中國A股上市公司在該國有業務或有項目。不過，總體來看，多數公司在該國的業務佔比較小。

對於中國國內A股公司來說，斯里蘭卡爆炸，首當其衝的可能是旅遊行業公司。中青旅（600138.SH）方面表示，事件發生後，中青旅遨遊網在第一時間與遊客及當地接待單位取得聯繫，確認中青旅遨遊網在斯里蘭卡的旅行團、自由行、定製等類型遊客均安全，行程暫時沒有受到影響。中青旅遨遊網啟動安全預案，將持續及密切關注事件進展。

華西能源（002630.SZ）在斯里蘭卡也有一定業務。華西能源2018年7月份曾發布公告表示，為加快公司斯里蘭卡科倫坡垃圾發電EPC總包項目施工進度，同意公司子公司長青新能源有限公司向土建工程施工分包商提供約10萬元人民幣的短期借款，專項用於該垃圾發電項目施工建設，待後續公司按分包合同支付進度款項時予以扣減。

凱利泰（300326.SH）此前曾表示，2018年3月，凱利泰椎體後凸成形系統獲得斯里蘭卡當局注冊批准。

招商港口（001872.SZ）在前幾天的公告中透露，公司2018年在斯里蘭卡的CICT碼頭完成集裝箱吞吐量同比增長12.0%，完成集裝箱吞吐量268萬標準箱（TEU）。綜合開發方面，斯里蘭卡漢班托塔港（Hambantota Port）綜合開發項目已初步完成土地整體概念規劃，同時積極發展滾裝及散雜貨業務，業務發展形勢良好。