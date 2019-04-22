菲律賓呂宋6.4級地震至少5死　馬尼拉有震感　辦公大樓搖晃

菲律賓中部呂宋（Luzon）周一（22日）下午5時11分在發生6.4級地震，迄今已知5人死亡。 菲律賓火山地震研究所（The Philippine Institute of Volcanology and Seismology）所長索利杜姆（Renato Solidum）表示，是次地震由當地一個斷層的移動引起，強度不足以引發海嘯或導致廣泛破壞。

美國地質調查局（USGS）網站標示地震震央位置。（USGS網站截圖）

↓↓↓是次地震該國首都馬尼拉亦有震感，導致輕鐵一度停駛。想看更多該市商業區現場圖片，請點擊放大觀看：

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美國地質調查局（USGS）亦偵測到是次地震，震級為黎克特制6.4級。震央位於首都馬尼拉西北方60公里處，深度40公里。

路透社引述馬卡蒂（Makati）的目擊者說，地震發生時區內辦公大樓搖晃。地震發生後，邦板牙（Pampanga）及奧隆阿波（Olongapo）的商場都有人奪門而出。

邦板牙省官員皮內達（Lilia Pineda）向DZMM電台表示，當地有一座舊教堂倒塌，部分巨石從山上滾到公路。當地一個鎮部份的電力站在地震中倒下。

菲律賓《詢問者》日報（Inquirer）報道指，邦板牙省的克拉克國際機場（Clark International Airport）將會關閉24小時，檢查受損程度。

菲律賓6.4級地震：民眾頭戴安全帽，走到街上躲避，神情擔憂。（美聯社）

菲律賓媒體Rappler報道指，菲律賓國家電力公司（National Grid Corporation of the Philippines ，NGCP）的初步報告顯示，邦阿西楠（Pangasinan）、邦板牙、拉烏尼翁（La Union）和巴丹（Bataan）的部份地方出現停電。

政府為安全起見，當局切斷鄰近呂宋的聖費爾南多（San Fernando）的電力供應。

菲律賓坐落在俗稱「火環」（Ring of Fire）的環太平洋地震帶，日本、台灣、印尼及美國西岸等，都位處這個地震帶。全球約80%的地震，都發生在「火環」，也有超過450座火山，以至區內的地震及火山活動眾多。

↓↓↓地震發生後，馬尼拉商業大批上班族走到街上暫避。

↓↓↓有人拍到一個疑似酒吧的場所內，掛在杯架上的酒杯猛烈搖晃的情形。

Still dizzy from the Earthquake 🥺 hope everyone is ok! pic.twitter.com/zeykW0cSvN — Abby Jose (@abbyjose) April 22, 2019

↓↓↓從《菲律賓星報》在Twitter上載的照片看來，呂宋島災情嚴重。

Photos from Lubao, Pampanga show large concrete slabs that were damaged by the magnitude 6.1 #earthquake. Photos courtesy of Kristopher Lasam. #QuakePH



Full story: https://t.co/JPndHbRcqR pic.twitter.com/V9gRvP9CZw — Philstar.com (@PhilstarNews) April 22, 2019

↓↓↓有人拍到地震發生時馬尼拉一所酒店內的水晶吊燈裝飾搖晃。

（綜合報道）