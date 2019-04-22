美白宮發聲明：不再對任何採購伊朗石油的國家給予豁免

美國白宮周一（22日）發聲明稱總統特朗普（Donald Trump）決定，5月起不會再對任何伊朗石油進口國給予豁免。

聲明中亦指出美國、沙特阿拉伯、阿聯酋及盟友已同意，在伊朗的出品在市場被移除，同時會及時採取行動，確保滿足全球原油需求。

美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）同日稍後時間在國務院正式公布，所有國家都必須停止採購及進口伊朗石油，倘違反禁令，會受到美國制裁。