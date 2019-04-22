美白宮發聲明：不再對任何採購伊朗石油的國家給予豁免

撰文：許懿安
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美國白宮周一（22日）發聲明稱總統特朗普（Donald Trump）決定，5月起不會再對任何伊朗石油進口國給予豁免。
聲明中亦指出美國、沙特阿拉伯、阿聯酋及盟友已同意，在伊朗的出品在市場被移除，同時會及時採取行動，確保滿足全球原油需求。
美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）同日稍後時間在國務院正式公布，所有國家都必須停止採購及進口伊朗石油，倘違反禁令，會受到美國制裁。
《華盛頓郵報》周日（21日）已引述兩名美國務院官員報道，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一會宣布，5月2日起，取消豁免任何國家購買伊朗石油，若違反禁令，將受到美國制裁。
特朗普2018年5月宣布該國退出2015年達成的《伊朗核協議》，並8月和11月初分兩輪恢復對伊朗實施全面制裁。華府11月5日公布制裁豁免名單，允許中國、印度、日本、韓國及土耳其等8個國家及地區，繼續進口伊朗石油6個月，不受禁令影響。
中國外交部發言人耿爽回應事件，稱中方反對美方單邊制裁以及「長臂管轄」，認為中國與伊朗的合作公開透明、合理合法、理應得到尊重。
路透社引述伊朗媒體報道，伊朗已就美國的決定有所準備。伊朗官媒塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述該國石油部消息人士指出，美國將無法令到伊朗「零出口」。伊朗革命衛隊則重申，威脅會封鎖伊朗會封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。這樣會阻止全球兩成的石油運出。
（綜合報道）