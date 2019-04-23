【烏克蘭大選】諧星澤連斯基當選　美媒：與特朗普有共通點

烏克蘭周日（21日）舉行總統選舉第二輪投票，全球各國都十分關注事件。票站調查顯示，喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）以逾七成選票，大幅度拋離爭取連任的總統波羅申科（Petro Poroshenko）。他在競選總部宣布在選舉中獲得勝利，將成為烏克蘭新總統。

民調結果公布後，波羅申科承認落敗並祝賀澤連斯基，他又表示會離任，但不會離開政治舞台。

各國都很關注烏克蘭大選，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，無論誰在大選中勝出，最重要的是烏克蘭新政府能夠尊重國際法和履行國際義務，包括聯合國安理會通過的《明斯克協議》（Minsk Agreements）。

英國廣播公司（BBC）認為，亳無從政經驗的澤連斯基正說服烏克蘭民眾，他不僅會演戲，未來還能做好總統的工作。

美國雅虎新聞網站（Yahoo）報道指，澤連斯基令人想起從其他行業轉去從政的人物，例如荷里活影星出身的美國前總統雷根（Ronald Wilson Reagan）、健身運動員兼演員出身的第38任美國加州州長阿諾舒華辛力加（Arnold Alois Schwarzenegger），還有地產大亨出身的現任美國總統特朗普（Donald Trump）。

美國有線電視新聞網（CNN）報道則指，澤連斯基將會面對艱巨的挑戰，包括振興經濟及處理和西方國家的關係等。

德國之聲廣播電台（DW）指出，澤連斯基的競選策略很不尋常，例如他在首輪投票前，除了因為宣傳電視劇而巡迴全國外，甚少出席公開活動拉票，亦很少接受媒體採訪，主要透過社交媒體與選民溝通。報道又指，澤連斯基表示烏克蘭必須結束東邊的內戰，但他並未具體表態會如何處理，可見他的競選策略是盡力討好所有選民。

（綜合報道）