【英國脫歐】抵住逼宮壓力　文翠珊政府將與工黨恢復對話

英國首相文翠珊（Theresa May）在抵住保守黨內要求她下台的壓力之際，同時亦要爭取時間，盡快讓議會就脫歐協議達成共識，以便爭取英國盡快脫歐。 復活節假期過後，英國政府與工黨的會談將恢復，目的是獲得工黨議員支持，讓脫歐協議獲得通過。

文翠珊和郝爾彬（Jeremy Corbyn）兩人在復活節假期前曾有數次對話，不過郝爾彬批評政府根本無意做出任何讓步，雙方因此無法達成共識。他們雖同意周二再晤，但沒有迹象顯示有一個議程，或是政府會有新的建議。英國廣播公司助理政治編輯史密斯（Norman Smith）說，工黨的立場沒有改變，而文翠珊如想郝爾彬首肯，可能需要同意讓英國留在關稅同盟。但她如何向黨內推銷這個妥協，又是另一回事。

傳聞郝爾彬並不心急，但對文翠珊來說，她已沒有多餘的時間可供浪費。如雙方未能在5月22日前達成協議，英國將要參加5月23日的歐洲選舉。文翠珊屆時有可能被迫下台。

文翠珊面對黨內逼宮的壓力增加，代表保守黨後座議員的「1922委員會」（1922 committee）準備在周二會面，據報會議內容有關要求文翠珊在6月底前辭職。「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）要求她下台的日期不要遲過6月30日。早前《星期日泰晤士報》報道，保守黨正考慮修改黨章，要求首相文翠珊在6月底前辭職。布雷迪指出，黨內有七成國會議員希望文翠珊下台，委員會周二開會，討論是否修改黨章向黨領袖提出不信任動議的時限。

她2018年12月捱過一次不信任動議表決後，按例黨內議員1年內不能再發動不信任動議。惟有傳聞指出，「1922委員會」會改為向文翠珊施壓，要求她出一個保證的日期。

（BBC／衛報）