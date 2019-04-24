【斯里蘭卡連環爆炸】罹難人數增至359 　警方進行受控爆炸

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斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊。警方周三（24日）表示，死亡人數增至359人。英國天空新聞台（Sky News）報道，首都科倫坡（Colombo）再發生受控爆炸。

英國天空新聞台報道，首都科倫坡薩沃伊戲院（Savoy Cinema）再發生爆炸。警方指，今次爆炸為當局對一架可疑小型電單車進行受控爆炸。據指，車上並沒有爆炸品，爆炸只是為了打開電單車的座位而進行。

警方發言人古納塞克拉（Ruwan Gunasekera）指，襲擊死亡總人數已增至359人，惟拒絕透露三間教堂和四間酒店爆炸事件分別的死亡人數。政府周二（23日）公布，共有逾500人受傷。

古納塞克拉表示，警方周二（23日）晚再拘捕多18名疑犯，共有58人被扣留。政府後來召開記者會更新數字，指已有逾百人被捕。總理維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）周二警告，數名持有爆炸品的疑犯仍然在逃。

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（美聯社／天空新聞台）

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