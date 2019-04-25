若墨西哥未能遏止非法移民　特朗普揚言關閉邊境及增兵

美國總統特朗普周三（24日）在Twitter表示，若未能阻止非法移民持續從墨西哥湧入美國，他需要關閉部分美墨邊境，並調派軍隊。

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2019

特朗普指出，最近有墨西哥士兵用槍指向美國國民警衛隊的士兵，他認為這可能是為邊境毒品走私者轉移視線的策略，警告最好不要再發生同類事件。他又指墨西哥在逮捕及遣返非法入境者方面做得不足，美方正派遣武裝士兵到邊境。

特朗普稱，載有兩萬多名墨西哥人的旅行車，已經出發前往邊境，認為墨西哥當局應該進行阻截，否則美國將被迫關閉邊境。

特朗普政府為了阻止中南美洲的非法移民湧入，在1月推出政策，要求聲稱尋求庇護的難民留在墨西哥等候漫長的法律程序；周一（8日）剛宣布辭職的前國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen），早前亦曾提出擴大有關計劃。

（綜合報道）