美大學生被朝鮮囚禁後昏迷　平壤向華府索1560萬「照顧費」？　

美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）2016年遭朝鮮政府扣押，獲釋放時變成植物人，回國不久後隨即死亡。美國多家傳媒周四（25日）報道，朝鮮曾要求美國支付200萬美元（約1560萬港元），彌補照顧被瓦姆比爾（Otto Warmbier）的開支。

美國大學生瓦姆比爾（Otto Warmbier）2015年底到朝鮮旅遊，翌年1月2日在平壤機場被捕。他被指偷走酒店內的政治宣傳海報，本被判15年勞改，但在2017年6月13日獲釋，但回國不久便於同月19日去世。家人指他生前曾遭虐待。圖為他2016年3月16日在平壤最高法院出庭時的情形。（路透社）

華府2017年成功爭取朝鮮釋放瓦姆比爾，消息人士指出，當時的美國對朝鮮事務特使尹汝尚（Joseph Yun）在將同年6月將瓦姆比爾帶回國時，平壤將發票交予尹汝尚。

有報道稱，尹汝尚獲總統特朗普授權簽署發票，支付帳單已送到美國財政部。不過美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士報道，特朗普政府至今尚未支付有關款項，朝鮮亦無就此作追究。

消息謂，美方在2018年與平壤當局討論釋放3名美國人質時，已表明朝鮮不會得到任何東西。美國國務卿蓬佩奥（Mike Pompeo）4月初也否認有關講法，強調不會向恐怖主義政權提供的任何款項。

美國大學生瓦姆比爾被朝鮮拘捕入獄，獲釋後回到美國，數天後死亡；圖為他的喪禮。（視覺中國）

朝鮮旅遊變坐監

瓦姆比爾2015年底於朝鮮旅遊期間，在酒店偷取政治海報後被當局拘捕被判勞改，2017年6月獲朝鮮提早釋放返回美國後卻於6天後離世。驗屍報告指出，瓦姆比爾的死因，是腦部缺氧導致腦部受損，而造成腦缺氧的原因，是他死前持續逾一年以上受到不明襲擊。

平壤當局曾表示，瓦姆比爾獲判刑後不久便感染肉毒桿菌，當局給他服食安眠藥後，他一直昏迷不醒。

（綜合報道）