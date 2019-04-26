【中美貿易談判】彭博社：美擬讓步　縮短藥物資料專屬權保護期

中美貿易新一輪談判下周二（30日）在北京舉行。美國彭博社周四（25日）引述消息人士指，美國考慮接納中國建議，在藥品保護上讓步，同意讓美國藥廠出口到中國的生物製劑，資料專屬權（data exclusivity）保護縮短至8年。

彭博社引述兩名知情人士指，美國考慮在藥品保護上讓步。美國藥廠在美國本土所享的資料專屬權保護長達12年，而尚未經國會通過、新修訂的《美國、墨西哥、加拿大協議》（USMCA）則讓美國藥廠享有10年的保護期。報道指，預料此舉可以降低藥物價格。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）最近數周通知藥廠有關計劃，並正說服藥廠同意。據指，如業界反對，華府威脅稱會將整個議題從貿易談判中剔除。

生物製劑是指由細胞和組織等生命系統製成的藥物，而非一般由化學方式製成。生物製劑通常是藥廠生產較貴的藥物。

美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）將前往北京，出席下周二展開的新一輪貿易談判。中國國務院副總理劉鶴之後會前往美國華盛頓，出席5月8日展開的下一輪貿易談判。

總統特朗普周四（25日）表示，很快將會在白宮接待中國國家主席習近平，暗示中美兩國可能即將達成貿易協議。

（彭博社）