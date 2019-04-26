【巴黎聖母院大火】工人認違規吸煙　建築商否認因此燒毀教堂

法國巴黎聖母院上周一（15日）發生大火，警方專家周四（25日）首次進入教堂搜證，調查大火起因。法國傳媒報道，首次火警警報響起後，負責檢查的職員卻未有發現異常，屬「人為錯誤」，未及時阻止火勢蔓延。負責維修工程的建築公司也承認，工人違反規定在工地內吸煙，並遺下煙蒂。

警方官員向美聯社透露，來自3個警察部門的專家首次進入教堂內搜證，調查起火原因。警方上周已到教堂進行初步調查，但當時建築結構仍未穩固，無法進行全面調查。戴上白色頭盔的調查人員與現場消防員交談，工人亦繼續為教堂進行加固工程。

警方相信大火是由電線短路意外引起，但亦有指建築工人在工地吸煙或導致火警。建築商勒布拉兄弟公司（Le Bras Freres）發言人埃斯凱納齊（Marc Eskenazi）指，工人向調查員承認曾在工地內吸煙，並遺下煙蒂。埃斯凱納齊譴責工人的行為，但認為煙蒂不可能燒毀聖母院。

埃斯凱納齊引述調查員指，大火首先在教堂內發生，而工人只在頂部工作。他提到，當日最後一名工人在下午5時50分已離開，但火警警報半小時後才首次響起。他又指，工人在離開前已關掉升降機和燈光的電力供應。

法國資訊電視台BFMTV引述調查人員指，大火當日下午6時20分發出第一次火警警報，但負責檢查的職員卻未有發現異常，屬「人為錯誤」。20分鐘後，報警器發出第二次警報，大火此時已熊熊燃燒。

另據法國《鴨鳴報》（Le Canard enchaîné）報道，調查人員在現場發現7個煙蒂，雖然還沒有證據證明其為火災源頭，但聖母院修維施工現場暴露出的問題已引起調查人員關注。

（美聯社／衛報）