【斯里蘭卡連環爆炸】英美警告：或再有襲擊發生

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斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，逾300多人死亡。英國外交部周四（25日）建議國民，如非必要勿往斯里蘭卡，「恐怖份子非常可能嘗試在斯里蘭卡發動襲擊。襲擊可能是隨機的，包括在外國人會到訪的地方。」

美國駐斯里蘭卡大使館亦在周四於Twitter上發出警告，指當地的宗教場所周末期間可能成為恐怖分子襲擊的目標。

英國政府在網站上更新消息，指斯里蘭卡4月21日發生連環炸彈爆炸襲擊後、保安行動持續以及當地恐襲風險升高之際，建議民眾如非必要勿到該國。

美國駐斯里蘭卡大使館周四在Twitter上的推文寫道，「斯里蘭卡當局指出針對宗教場所的襲擊或會發生，由明日（4月26日）至周日（28日）請避免到該等地方，保持警覺以及離開人多的地方。」

英國4月25日發布的旅遊建議。（英國政府網站截圖）

↓↓↓美國駐斯里蘭卡科倫坡大使館周四（25日）發布的聲明，當局引述斯里蘭卡政府指出，周末或有更多襲擊發生。

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（綜合報道）

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