【斯里蘭卡連環爆炸】英美警告：或再有襲擊發生

斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，逾300多人死亡。英國外交部周四（25日）建議國民，如非必要勿往斯里蘭卡，「恐怖份子非常可能嘗試在斯里蘭卡發動襲擊。襲擊可能是隨機的，包括在外國人會到訪的地方。」

美國駐斯里蘭卡大使館亦在周四於Twitter上發出警告，指當地的宗教場所周末期間可能成為恐怖分子襲擊的目標。