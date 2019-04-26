【斯里蘭卡連環爆炸】英美警告：或再有襲擊發生

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斯里蘭卡周日（21日）發生連環炸彈襲擊，逾300多人死亡。英國外交部周四（25日）建議國民，如非必要勿往斯里蘭卡，「恐怖份子非常可能嘗試在斯里蘭卡發動襲擊。襲擊可能是隨機的，包括在外國人會到訪的地方。」
美國駐斯里蘭卡大使館亦在周四於Twitter上發出警告，指當地的宗教場所周末期間可能成為恐怖分子襲擊的目標。
英國政府在網站上更新消息，指斯里蘭卡4月21日發生連環炸彈爆炸襲擊後、保安行動持續以及當地恐襲風險升高之際，建議民眾如非必要勿到該國。
美國駐斯里蘭卡大使館周四在Twitter上的推文寫道，「斯里蘭卡當局指出針對宗教場所的襲擊或會發生，由明日（4月26日）至周日（28日）請避免到該等地方，保持警覺以及離開人多的地方。」
英國4月25日發布的旅遊建議。（英國政府網站截圖）
↓↓↓美國駐斯里蘭卡科倫坡大使館周四（25日）發布的聲明，當局引述斯里蘭卡政府指出，周末或有更多襲擊發生。
#BREAKING: US Embassy in Sri Lanka issues fresh alert; says Sri Lankan authorities are reporting that additional attacks may occur targeting places of worship. US citizens asked to avoid these areas over the weekend, starting tomorrow, April 26th through Sunday, April 28th. pic.twitter.com/YyxNr8Ce0S— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) April 25, 2019
（綜合報道）