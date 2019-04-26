【斯里蘭卡連環爆炸】警方指主犯已死　追捕140名與IS有關疑犯

斯里蘭卡周日（21日）發生連環爆炸案後，當地警方周五（26日）指出，案中主犯、「全國認主學大會組織」（National Thowheeth Jama'ath，NTJ）的領袖扎赫蘭（Mohamed Zahran）已經在其中一次爆炸中死亡。 警方目前正追捕140名與極端組織ISIS有關的疑犯。

在連環襲擊案發生後，警方把矛頭指向極端伊斯蘭團體「全國認主學大會組織」，至周五（26日），警方通過社交網站宣布，該組織的領袖扎赫蘭已在其中一個爆炸地點、香格里拉酒店內死亡。警方又指，已經拘捕該組織的第二號人物。

斯里蘭卡總統西里塞納（Maithripala Sirisena）同日表示，警方還在繼續調查，並正在追捕140名與ISIS有關的嫌疑犯。總統又稱，當局近來打擊毒品交易案，有可能是發生襲擊背後的原因。

在這次連環襲擊案中，一共有至少6個地方出現爆炸，包括3間教堂及3間酒店。事後警方發布多名涉案疑犯的名字及照片。

案發後警方一度公布死亡人數達到359人，至周四（25日）修正數字為「250人至253人」。

當地國防部長費爾南多（Hemasiri Fernando）已因無法阻止襲擊發生一事辭職。

（綜合報道）