特朗普宣布退出《武器貿易條約》　批損害美國人擁槍權

美國總統特朗普周五（26日）向全國步槍協會（National Rifle Association，NRA）表示，將退出由前總統奧巴馬（Barack Obama）簽署的《武器貿易條約》（Arms Trade Treaty），形容條約遭嚴重誤導，並指條約損害憲法所賦予的擁武權利。

特朗普向全國步槍協會發表演說，指絕對不會把美國主權讓給任何人，也絕對不會讓外國官僚踐踏美國人在第二修正案獲保障的自由。他說：「我今天正式宣布，美國將推翻美國簽署這項被嚴重誤導的條約效力。我們將收回我們的簽名。」

《武器貿易條約》於2014年12月生效，目的在尋求規範武器流入衝突區，要求成員國記錄國際間武器轉移，並禁止跨界運送可能用在侵犯人權或攻擊平民的武器。最初有130國簽署條約，但只有101國批准並加入，包括法國、德國與英國等。全球最大武器交易國美國、中國與俄羅斯沒有加入。

奧巴馬2013年簽署《武器貿易條約》，惟聯邦參議院從未批准條約。全國步槍協會和其他保守團體一直反對條約，認為有損國內擁槍權，但奧巴馬則不認同有關看法。條約包括出口武器，但不包括本地售武。

聯合國回應時，讚揚《武器貿易條約》在確保國際武器轉移責任上，是「里程碑式的成就」。聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，條約是「全球唯一能改善國際武器貿易透明度與責任歸屬的工具」。他說：「我們看到國際緊張局勢日益升高、對武器擴大發展和現代化再度產生興趣，武器貿易條約對現在而言特別重要。」

（綜合報道）