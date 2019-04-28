【一帶一路論壇】李顯龍：世界繁榮取決中國扮演的角色

中國第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上周六（27日）進入到各國領導人在圓桌論壇表達意見的環節。新加坡總理李顯龍當天發表講話，給出3項建議。

其一，提升「一帶一路」沿線國家當地的能力。李顯龍表示，如果「一帶一路」項目能培養更多當地人才，促進更多科技轉移，讓更多當地企業參與，其他國家便可更多地獲益。李顯龍說，「這不僅能提高基礎設施項目的質量和可持續性，還能讓當地人更加覺得項目的成功與他們利害攸關。」

其二，中國與他國攜手在第3方國家推動項目。李顯龍提到，不妨以雙邊合作以外的形式推進「一帶一路」項目，不必局限於同沿線國家之間的「中心輻射」模式。中國可與其他國家攜手到第3方國家開展項目，可彙聚更廣範圍的能力和資源，開展之前不可行的項目，不但能加強中國與其他國家之間的經貿合作，也能加強其他國家彼此間的經貿合作。

其三，採取包容、透明與市場驅動的路徑，將可以最大限度地擴大「一帶一路」倡議的長期利益。李顯龍解釋，「互聯互通項目必須經濟上可行，財務上穩健。這能加強問責和風險管理，提高項目成功的總體概率，讓外界對未來的項目更有信心。」

此外，李顯龍對「一帶一路」的戰略意義做出評語。

李顯龍稱，「隨着中國的經濟實力和國際影響力的增長，戰略平衡已開始轉移並將繼續轉移。」

李顯龍說，「我們所有人和所有國家能否持續享有和平與繁榮，取決於中國如何扮演國際角色，以及國際社會如何適應中國日益增長的影響力。」

李顯龍認為，「一帶一路」可以為全球秩序的和平、有序轉移貢獻良多，同時支持中國扮演一個具建設性，又與其體量、潛力相稱的國際角色。

（聯合早報／海峽時報）