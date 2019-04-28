英國向華為開綠燈仍存變數　美國或派高層施壓

英國多家媒體上周二（23日）報道，首相文翠珊已同意華為有限度參與5G網路建設。惟《衛報》上周五（26日）報道指出，決定仍存有一定變數，美國可能會派高層繼續向英國施壓。

報道指出，英國政府允許使用華為設備，協助建設部分英國5G網絡。報道指，美國政府或會敦促英國重新考慮此決定，並可能會向英國施壓。

報道引述消息人士稱，NCS的決定原訂在2019年春天後期公布。報道指，此決定仍存有變數，一名接近前外相約翰遜（Boris Johnson）的消息人士稱，如文翠珊下台後，約翰遜又能成功當選首相的話，他將重新考慮這一決定。

此前多家英媒報道，英國國家安全委員會（NCS）已決定允許華為有限度參與該國非核心部分的5G建設。在一般情況下，NCS會議內容屬於機密，而有關消息在正式對外公布前已外泄。

路透社上周四（25日）報道指，英國文化大臣衛俊明（Jeremy Wright）表示，對於華為在英國5G網絡供應鏈角色的機密遭「不可接受地」披露，他不排除會展開刑事調查。