【斯里蘭卡連環襲擊】好爸爸教堂門口攔住「人肉炸彈」拯救600人

斯里蘭卡上周日（21日）多處發生連環炸彈襲擊，包括首都科倫坡（Colombo）、尼甘布（Negombo）及東部城市拜蒂克洛（Batticaloa）合計至少290人死亡，另有逾500人受傷。 拜蒂克洛有一位英勇的男子在一名恐怖份子意圖進入教堂時就擋在門口，不讓這位可疑人士入內。教堂內約600位信眾因此倖免於難，但攔住「人肉炸彈」的男子卻死於爆炸之中。

拉朱的父親維拉薩米（Velusami Raju）手機中的男子照片，正是他死於炸彈襲擊中的兒子拉朱（Ramesh Raju）。（法新社）

位於拜蒂克洛的錫安教堂（Zion）成為上周日連環襲擊的目標之一，合計29人不幸死亡，包括14名兒童。但有600多人保住性命，全因一位名為拉朱（Ramesh Raju）的男子。

終年40歲的拉朱生前已婚、育有子女數名。他年僅28歲便創業成為老闆，與自己高中時期已開始交往的女友結婚，工餘擔任主日學導師。只是他本來幸福而平靜的人生，被兩袋炸彈殘忍地結束了。

當時他主持主日學課堂結束，便來到教堂門外，等待復活節彌撒開始。此時一名提着兩個大袋的陌生男子出現，說背包內有攝錄機，他進去是為拍攝有關信眾的影片。拉朱要求他將袋子留在門外，以及在取得教堂許可後才能進去。兩人為此發生爭執，該名男將炸彈引爆，炸死包括拉朱在內29人。

拉朱捨身救人的義舉傳開之後，不斷有人到他家中致哀。他家外牆貼滿照片，又被掛上橫額。拉朱的家人正處於悲痛之中，隨他而去的還有拉朱的妹妹、妹夫以及夫婦倆20個月大的兒子

拉朱的父親維拉薩米（Velusami Raju）說：「當他對襲擊者起疑時，大可選擇逃走，但我想他選擇與襲擊者打起上來，是為阻止對方進入教堂。」

拉朱的父親維拉薩米（Velusami Raju）4月26日站在家門外。建築物外牆掛起印有拉朱（Ramesh Raju）肖像的橫額。這幾天來到拉朱家門的人絡繹不絕，人們前來向他的遺孀致哀。（法新社）

（綜合報道）