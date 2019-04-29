習近平都是《權力遊戲》劇迷　引用GOT經典對白論政

美國劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）的擁躉遍及全球，連中國國主席習近平和國務院總理李克強也曾引用劇中對白。

香港《南華早報》周日（28日）報道指，習近平曾在北京會見外國來賓時，說出「雪花飄落，白風吹起，孤狼必死，群狼可活」這句《權力遊戲》的經典對白。報道指，習近平未必按照劇中原話讀出，但亦已顯示習近平是《權力遊戲》的劇迷。

報道引述一名與會者透露，習近平的講話讓助手和來賓大為吃驚。習近平說：「我們必須確保我們所生活的世界不會淪落為維斯特洛（Westeros）混亂的七國交戰。」維斯特洛上的七個王國正是《權力遊戲》故事主要的發生地點。

另一名國家領導人李克強3月在克羅地亞杜布羅夫尼克（Dubrovnik）出席論壇，談及中國與中東歐國家關係時，也用上了《權力遊戲》的名言。杜布羅夫尼克正是劇中主要場景「君臨」（King's Landing）的取景場地。

國家領導人日理萬機，他們又是如何抽空看劇集呢？一名不願具名的中國官員稱，由於他們的日程太緊湊，沒時間看整套節目，所以他們看的版本更為濃縮，稱之為「鑽石版」。

（綜合報道）