日皇明仁今退位　退位儀式傍晚正式舉行

日本明仁天皇將在今天（30日）退位，退位儀式「退位禮正殿之儀」將預定在當地時間傍晚5時舉行。儀式舉行後明仁將正式退位，等待翌日德仁皇太子即位。

明仁天皇身穿皇袍，進行宮內的「退位之禮」。連串的儀式會一直舉行至傍晚，舉行正殿之儀後才結束。（路透社）

明仁天皇在當地時間早上10時會先在皇宮內舉行「退位之禮」，在儀式過後，正式的退位儀式會在皇宮正殿松之間，於當地時間下午5時舉行。根據安排，首相安倍晉三會前往向明仁天皇表達感謝之意，明仁亦會發表天皇任內最後一次講話。整個儀式歷時約10分鐘，儀式後明仁將正式退位。

這是自1817年的光格天皇後，再次有日本天皇選擇生前退位。當年光格天皇同樣舉行類似儀式，並宣讀「讓位宣言」。明仁退位為顧及憲法的整合性，取消退位宣言的步驟。據宮內廳表示，這是在保存皇室傳統的同時，迎合今日作為象徵天皇的儀式。

皇宮附近加強保安

為迎接天皇退位及之後的繼位儀式，東京皇宮範圍加強了保安。日本警方派出上千警力在附近戒備，防範突發事件。警方在皇宮周圍大規模安檢，實施交通及出入管制，同時設置電波干擾器攔截進入皇宮範圍的無人機，並在附近草叢及護城河中搜尋可疑物品。

德仁皇太子即位禮預定在當地時間5月1日早上10時半舉行。隨着德仁成為天皇，令和年將正式開始。

（日本放送協會）