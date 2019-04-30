習近平或G20前後回訪朝鮮與韓國

韓聯社周二（30日）報道，中國國家主席習近平或於6月參加在日本大阪舉行的G20峰會前後，回訪韓國及朝鮮。這既是按照外交慣例，也是考慮到同時邀請金正恩與文在寅出席中國成立70周年大規模閱兵式。

報道稱，習近平可能在中國成立70周年大規模活動前訪問韓國與朝鮮，既能鞏固與周邊國家的關係，同時展示中國在朝鮮的影響力。

北京消息人士周二透露，中國政府正討論習近平6月28日至29日參加G20峰會前後，回訪韓國與朝鮮的方案。該名人士還表示，「但習近平的日程充滿變數，目前還無法確定」。

韓國紐西斯通訊社（Newsis）周二報道，文章分析韓國總統文在寅2017年12月尾部署薩德反導系統（THAAD）引起中韓矛盾時訪華，是為恢復關係做出努力。

同時，朝鮮領袖金正恩從2018年3月起迄今已訪問中國4次，並在與習近平會晤期間多次邀請他訪朝。

按照一般外交慣例，習近平應在2019年內回訪韓國和朝鮮。此前，他曾於2018年計劃訪問朝鮮首都平壤，但中美間爆發貿易戰、朝美首腦會晤等一系列複雜事件，導致他最終沒能訪朝。

韓聯社指出，第2次特金會以失敗告終後，朝美間再次出現一股「冷氣流」，習近平在沒有合適的禮物送給朝鮮的情況下，訪朝存在不少困難。

考慮到這一點，習近平很有可能以參加日本舉行的G20峰會為契機，利用與周邊國家加強外交關系的名義同時訪問韓國與朝鮮。習近平也很有可能訪問韓國結束後，回到北京再訪問朝鮮，同時照顧兩國情緒。

中國為紀念新中國成立70周年，計劃在2019年10月舉行大規模閱兵式，並準備邀請韓國及朝鮮領導人參加。因此，習近平需要在2019年上半年回訪韓國及朝鮮實現這樣的構想。

（韓聯社）