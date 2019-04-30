【中美貿易談判】達成協議不足緩和所有糾紛　中美爭霸戰待續

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）和財長姆努欽（Steven Mnuchin）周二（30日）於北京出席新一輪貿易談判。姆努欽指，有望在進行多兩輪談判後，確定達成貿易協議。不過有專家認為，貿易協議不足以緩和兩國之間不太明顯但更持久的衝突，兩國之間更多、更嚴重的衝突才剛剛開始。

分析人士認為，美中貿易談判代表的重點是解決長期存在的關稅爭端，但美中之間的衝突遠遠超出大豆和鋁的銷售。技術、政治、意識形態，甚至軍事都是可能引發兩國緊張局勢的領域。

資產管理公司貝萊德（BlackRock）專家特尼爾（Richard Turnill）說，美中關係已進入競爭階段，遠遠超出貿易爭端。他說，美中緊張局勢已擴大到包括技術、政治、意識形態和軍事方面，這些領域的衝突是長期的。他警告投資者，不要把「任何貿易休戰與整體關係的緩和混為一談」。

美國田納西州（Tennessee）法律公司Baker Donelson的全球貿易小組主席斯坎納皮耶科（John Scannapieco）認為，即使美中達成貿易協議，也不會是改變美中關係的勝利時刻，「戰鬥才剛剛開始」。他說，這不僅僅是與美國總統特朗普（Donald Trump）有關的問題。「如果特朗普明天離任，這也不會消失。中國也是如此。雙方都看到，如果你贏了，就會有巨大的潛力，如果你輸了，就會造成巨大的傷害。」

切利科（Amy Celico）曾在美國貿易代表辦公室擔任中國談判代表，目前在華盛頓商業戰略公司奧爾布賴特石橋諮詢集團（Albright Stonebridge）領導中國團隊。他認為，令人擔憂的是，當前的美國政府傾向於加劇緊張局勢。 「我很擔心事情的發展。問題是，這是否會開創先例，我們的底線在哪裏。」

外交關係協會（Council on Foreign Relations）網絡安全和中國研究高級研究員西格爾（Adam Segal）對此表示贊同。他說：「我擔心的不是國家安全問題放錯地方。我擔心實施的範圍會太廣。」

分析人士表示，歸根結底，中美摩擦的核心是爭奪經濟霸權。誰能佔領技術高地，誰就能掌握未來。因此雖然特朗普與中國國家主席習近平需要達成貿易協議，但只會遺留更大的問題。

斯坎納皮耶科說，中國希望成為世界第一經濟大國，希望在技術領域發揮領導作用。中國沒有50年的時間來打造，而是希望現在。因為中國知道誰掌握技術，誰就能掌握一切。

（綜合報道）